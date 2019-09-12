Новости версия для печати Амчанка добровольно отдала мошенникам 19 тысяч рублей Женщине рассказали, что с ее картой происходят сомнительные транзакции.



Потерпевшая рассказала полицейским, что на ее телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, и сообщили, что по ее счету проходят сомнительные транзакции. Так как женщина не совершала никаких денежных переводов, собеседники предложили ей отменить эти операции. Для этого жительница Мценска сообщила все данные ее карты, а также коды подтверждения, которые пришли смс-сообщением. После этого с ее счета списались 19 тысяч рублей.



По данному факту следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».



В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.





Анастасия Дорохова

12 сентября 2019 года







На главную страницу





