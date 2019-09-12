Новости версия для печати Орловца осудили за нападение на полицейского В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.



Преступление случилось в июле. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде многоквартирного жилого дома в Заводском районе города Орла попытался нанести полицейскому, прибывшему по вызову для пресечения его противоправного поведения, удар ножом в область грудной клетки. Однако полицейский смог уклониться от удара и, применив в отношении обвиняемого специальные средства, обезоружил его.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.





Анастасия Дорохова

12 сентября 2019 года







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