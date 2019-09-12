Новости версия для печати Космический мониторинг в действии: в Залегощенском районе ликвидировано очередное возгорание Для контроля обстановки по координатам термоточки выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.



По прибытии пожарные обнаружили горение стерни и пожнивных остатков на поле сельскохозяйственного назначение на площади два гектара. В ходе дознания сотрудниками межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Верховскому и Залегощенскому районам было установлено лицо, допустившее сжигание пожнивных остатков и стерни на обмолоченном поле в нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.





Анастасия Дорохова

12 сентября 2019 года







На главную страницу





