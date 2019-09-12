Новости версия для печати Дачников просят не сжигать мусор На Орловщине вновь возрастает пожарная угроза. В Ливенском, Дмитровском и Верховском районе зафиксирован высокий - пятый класс пожарной опасности. И чтобы люди не помогали огню - инспекторы пошли в рейды. Сегодня - в дачные товарищества. Чтобы еще раз объяснить опасность сжигания сухой травы и мусора. В рейде был и наш корреспондент Иван Суверин.



Освежить противопожарные знания у орловских дачников, говорят в Госпожнадзоре, будет не лишним. Во время рейд людям напомнили, что сжигание сухой растительности строго запрещено, и раздали листовки с номером телефона экстренной пожарной службы. Большинство владельцев приусадебных участков признаются: мусор и отходы им приходится сжигать, хоть и с предосторожностями. Аргументы дачников пожарным понятны, но ведь садоводы исходят из того, что кучка горящего мусора к беде не приведет, в то время как инспекторы слишком часто убеждались в обратном. А наихудший вариант развития событий - пожар.



Известно, что дачные участки находятся очень близко друг к другу и вероятность распространения намного выше. И тушить пожар достаточно сложно, так как дорожки в дачных кооперативах и садовых сообществах слишком узкие для проезда пожарной техники.



Опыт огнеборцев показывает: в сухую погоду, прежде чем пламя такого пожара удастся остановить, дачный сектор сгорает гектарами. Но многие дачники к доводам инспекторов глухи и полны недоверия.



Задачи - во что бы то ни стало наказывать нерадивых дачников - перед инспекторами не ставится. Однако к завзятым нарушителям могут быть применены и административные меры.









Иван Суверин

12 сентября 2019 года







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