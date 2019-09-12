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Дом № 47 по ул. Тургенева в Орле все еще остается без крыши

Лучшая проверка качества выполненных работ по капремонту кровли - дождь. И эту проверку никак не могут пройти подрядчики, работающие в доме № 47 по улице Тургенева. Жители уже пять месяцев живут в прямом смысле под открытым небом. А история началась еще раньше. Почему капитальный ремонт затянулся на два года?

Во время дождя по квартире Валентины Глуховой впору с зонтом ходить! Впрочем, тазы и все подручные емкости идут в ход у всех жителей пятых этажей. Причина банальна - капитальный ремонт кровли «по-орловски» - в действии.

Валентина Глухова, жительница дома № 47 по ул. Тургенева: «Все обои отошли, стена бывает вся мокрая, под пол льется и попадает даже на четвертый этаж, и я вылавливаю лужи воды».

Подрядчик раскрыл кровлю еще в апреле. Накрыл ее водонепроницаемой пленкой и на этом - все. После проверки первым же дождем оказалась, что она не такая уж и водонепроницаемая. Следы подтеков отлично видны не только в квартирах жителей, но и в подъезде, и на недавно вставленных окнах.

Людмила Маракшина, жительница дома № 47 по ул. Тургенева: «Крыша не сделана, соответственно - как тогда делать отопление? Подходит сезон, а сил нет на все это смотреть».

Галина Цветаева, жительница дома № 47 по ул. Тургенева: «Никто не отказывает, обещают – «сегодня – завтра» все будет сделано. Мы писали письма в департамент строительства, в Народный фронт, в прокуратуру района. Получали ответ: «на контроле».

«На контроле» ремонт дома находится  уже больше года, только на подрядчика и скорость его работ это мало влияет.

Игорь Дробязгин, сопредседатель ОНФ по Орловской области: «Наступает осень и очень быстро наступит зима. Поэтому хотелось бы обратить внимание организаций, которые занимаются ремонтом данной крыши, на то чтобы работы были выполнены своевременно и люди не остались под открытым небом».

Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ: «Кроме замены окон ничего не было сделано. На обращения жителей были получены какие-то ответы, но за этой бумажной перепиской не видно основного - не были сделаны работы».

Тем временем, по словам подрядчика, пять месяцев это не большая задержка, он просит жителей еще подождать.

Алексей Малинин, представитель подрядчика: «Мы ждем металл для накрытия кровли. Кровля в принципе готова, сделана, она поставлена под деревянный каркас, поменяли некоторые определенные стропильные системы, которые нам назначал технический надзор. Что касается срока, я могу сказать приблизительно: с момента поступления профлиста - две недели».

Точную дату поступления профлиста подрядчик тоже не мог назвать. А между тем, осень медленно, но верно вступает в свои права.




Анна Вайсергисер
12 сентября 2019 года

 


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