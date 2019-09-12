Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Дождливая погода в доме. Когда жители дома № 47 по улице Тургенева в Орле дождутся окончания ремонта кровли? Мы разбирались в ситуации.



- «Не сжигайте, мужики!». Инспекторы пожнадзора пошли по дачам, чтобы напомнить правила. Мы были в рейде.



- Орден мужества - мальчишке из соседнего двора. Сегодня на фасаде орловской школы № 26 открыли памятную доску Денису Дьяконову.



- Готовность номер один. Аварийные бригады орловских предприятий провели смотр сил и средств.



- На девять девчонок - десять ребят. В этом году в регионе родилось чуть меньше 4-х тысяч малышей.



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Вести-Орёл

12 сентября 2019 года







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