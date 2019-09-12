|
четверг
12.09.2019
22:28:10
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Дождливая погода в доме. Когда жители дома № 47 по улице Тургенева в Орле дождутся окончания ремонта кровли? Мы разбирались в ситуации.
- «Не сжигайте, мужики!». Инспекторы пожнадзора пошли по дачам, чтобы напомнить правила. Мы были в рейде.
- Орден мужества - мальчишке из соседнего двора. Сегодня на фасаде орловской школы № 26 открыли памятную доску Денису Дьяконову.
- Готовность номер один. Аварийные бригады орловских предприятий провели смотр сил и средств.
- На девять девчонок - десять ребят. В этом году в регионе родилось чуть меньше 4-х тысяч малышей.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта