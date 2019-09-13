Новости версия для печати Сегодня в различных видах спорта будут состязаться орловцы с ограниченными возможностями здоровья Слет «Золотая осень» начнется в 11 часов. Заявки на участие в нем подали около 200 человек.



Изъявили желание принять участие в слете не только жители областного центра, но и делегации из разных районов области. В программе - дартс, броски шайбы в цель, кольцеброс, метание колец на шпагу, скандинавская ходьба. Помимо этого будет и конкурс художественной самодеятельности.





Мария Семак

13 сентября 2019 года







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