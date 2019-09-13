Сегодня в различных видах спорта будут состязаться орловцы с ограниченными возможностями здоровья

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пятница
13.09.2019
13:20:34
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Сегодня в различных видах спорта будут состязаться орловцы с ограниченными возможностями здоровьяСлет «Золотая осень» начнется в 11 часов. Заявки на участие в нем подали около 200 человек.
Изъявили желание принять участие в слете не только жители областного центра, но и делегации из разных районов области. В программе - дартс, броски шайбы в цель, кольцеброс, метание колец на шпагу, скандинавская ходьба. Помимо этого будет и конкурс художественной самодеятельности.
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