Новости версия для печати За два года более 500 детей получили помощь в отделении реабилитации НКМЦ им. Круглой Сегодня в больнице ожидают гостей.



Благодаря современным тренажерам и методикам специалисты добиваются отличных результатов, восстанавливая детей после различных травм. Лечат здесь и детей с диагнозом ДЦП, с нарушением психо-моторного и психо-речевого развития и с другими болезнями. С ними работают травматологи, неврологи, дефектологи, логопеды, массажисты. Медики внимательно следят за развитием своих пациентов и сегодня 20 детей получат премию «Мир неограниченных возможностей» - за трудолюбие, терпение и успехи. Награда будет вручаться впервые, в дальнейшем врачи отделения планируют сделать премию ежегодной.





Мария Семак

13 сентября 2019 года







На главную страницу





