Новости версия для печати Сегодня депутаты Орловского областного совета возвращаются с каникул В повестке дня регионального Законодательного собрания почти пять десятков тем.



Заслушают отчет об исполнении бюджета за минувшие полгода. В первом чтении рассмотрят изменения в главный финансовый документ региона на оставшийся период 2019, а также – на 2020 и 2021 годы. Кроме того обсудят внесение изменений в законы об охране здоровья, о приватизации государственного имущества, о регулировании земельных отношений на территории региона.





Мария Семак

13 сентября 2019 года







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