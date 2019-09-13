Новости версия для печати В Орле молодой водитель нашел для себя внезапное препятствие Накануне вечером он врезался в фонарный столб.



12 сентября в 21:35 водитель 2000 г.р., управляя т/с «ВАЗ-21214», следовал по ул. Карачевской, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (световую опору). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, из них одна авария с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.





Вести-Орёл

13 сентября 2019 года







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