В Орле молодой водитель нашел для себя внезапное препятствие

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пятница
13.09.2019
13:20:16
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В Орле молодой водитель нашел для себя внезапное препятствиеНакануне вечером он врезался в фонарный столб.
12 сентября в 21:35 водитель 2000 г.р., управляя т/с «ВАЗ-21214», следовал по ул. Карачевской, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (световую опору). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 10 ДТП, из них одна авария с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.
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