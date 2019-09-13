Сегодня «Свободное пространство» открывает сезон

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пятница
13.09.2019
13:19:34
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Сегодня «Свободное пространство» открывает сезонНа сцене орловского театра премьера спектакля «Сон в летнюю ночь».
Занавес поднимут в 18:30.
Но еще за полчаса до этого зрителей ожидает несколько сюрпризов. Уличный перформанс и дефиле в костюмах от художника спектакля «Сон в летнюю ночь» - прямо перед входом в театр. В фойе откроется выставка, посвященная проекту «Играем… Шекспира!»: афиши и фотографии всех девяти шекспировских спектаклей, которые в разное время шли на сцене «Свободного пространства».
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