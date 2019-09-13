Новости версия для печати Сегодня «Свободное пространство» открывает сезон На сцене орловского театра премьера спектакля «Сон в летнюю ночь».



Занавес поднимут в 18:30.



Но еще за полчаса до этого зрителей ожидает несколько сюрпризов. Уличный перформанс и дефиле в костюмах от художника спектакля «Сон в летнюю ночь» - прямо перед входом в театр. В фойе откроется выставка, посвященная проекту «Играем… Шекспира!»: афиши и фотографии всех девяти шекспировских спектаклей, которые в разное время шли на сцене «Свободного пространства».





Мария Семак

13 сентября 2019 года







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