Новости версия для печати «Переживает за каждого ребенка...» За 8 месяцев этого года в Орловской области на свет появилось 3848 малышей. Пока младенец не родится - за его здоровьем и состоянием мамы следит врач-гинеколог. Но как только раздается первый крик ребенка - вахту принимают неонатологи. Задача этих специалистов - обследовать новорожденного и помочь ему выжить, если он поспешил родиться раньше положенного срока.



Орловские специалисты борются за каждого своего маленького пациента. В НКМЦ имени Круглой выхаживают малышей весом от 500 граммов - благодаря современному оборудованию и высокому профессионализму врачей. И это отметили на общероссийском семинаре в Сочи. Благодарность министра здравоохранения РФ получил главный внештатный специалист-неонатолог Орловской области Эдуард Третьяков. Наша съемочная группа поздравила доктора с заслуженной наградой.



Посвятить свою жизнь благородной профессии, Эдуард Николаевич решил еще в детстве. Мечтал стать хирургом, но встреча с профессором педиатрии сыграла решающую роль в выборе специализации - неонатологии.

Эдуард Третьяков, зав. отделением НКМЦ им. З.И.Круглой, главный внештатный специалист-неонатолог Орловской области: «Ты находишься на стыке очень многих профессий, и это именно интенсивная помощь. Ты должен знать и хирургию, и неотложное состояние, и реанимационную помощь».

Его день расписан буквально по минутам. Вес пациентов перинатального отделения зачастую не превышает и килограмма, да и не редки случаи, когда жизнь малышей висит на волоске, однако за 26-летний стаж у Эдуарда Николаевича и мысли не было, что ошибся в выборе профессии.

Эдуард Третьяков: «Их судьба свела со мной, с нашим коллективом в связи с возникновением какой-то проблемы, поэтому они все нам очень дороги и хочется им всем помочь».

Медицина не стоит на месте, сейчас активно внедряют принципы открытой реанимации, когда мамы могут посещать детей в любое время или даже находиться с малышом круглосуточно.

Анастасия Тришкина, мама пациента перинатального отделения НКМЦ им. З.И.Круглой: «Спасибо большое Эдуарду Николаевичу за его труд. Он каждый день к нам заходит, проверяет, контролирует».

О том, что зав. отделением свое сердце и душу отдает малышам, знает весь коллектив. Коллеги отмечают, что на таких специалистах держится медицина не только области, но и страны.

Елена Клюшникова, врач анестезиолог-реаниматолог: «Нам действительно очень приятно, и мы всем коллективом считаем, что он действительно достоин этой грамоты, он за каждого ребенка переживает».

Сам же Эдуард Николаевич о благодарности от министерства здравоохранения России говорит смущаясь, и признается: эта победа - всей команды.

Эдуард Третьяков: «У меня хороший коллектив, хорошие коллеги, хороший персонал по выхаживанию детей, сестры, младший медицинский персонал. Мы работаем единой семьей, в плане профессиональном у нас все неплохо, а себе лично пожелаю здоровья».

У этих малышей впереди целая жизнь. Каждый пойдет своим путем, но объединяет их одно - профессиональная забота лучшего неонатолога Орловской области.









Юлия Опанасюк

13 сентября 2019 года







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