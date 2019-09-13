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В Орловской области стартует проект «Без срока давности»

Проект о том, что нельзя забывать о военных преступлениях, совершенных в дни Великой Отечественной войны, о гибели мирного населения. Детали проекта обсудили накануне Орловском военно-историческом музее. Историки, поисковики, архивариусы искали пути сохранения памяти.

Проект будет проходить в несколько этапов. Первый этап — это поисковые работы на местах массовой гибели гражданского населения в годы Великой Отечественной войны, работа с архивными документами. Второй этап — это подготовка информационного контента (тексты, фото- и видеоматериалы) и просветительская работа.
Сергей Щербатый, председатель регионального отделения поискового движения России в Орловской области: «Агрегатором данного проекта выступит Общероссийское общественное поисковое движение. Количество со-организаторов проекта не ограничено. К нему может присоединиться любая организация, любое объединение, граждане, разделяющие цели и задачи проекта, готовые организовать и провести собственные мероприятия в рамках проекта «Без срока давности». В данном проекте мы открыты к сотрудничеству в любом формате, главное - чтобы достигались цели и задачи. Важно, чтобы это было в рамках норм морали, потому что тема очень тяжелая».



Вести-Орёл
13 сентября 2019 года

 


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