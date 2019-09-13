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На следующей неделе состоится одно из самых масштабных спортивных событий России – «Кросс нации»

Присоединится к нему и Орловская область. Стартовый выстрел раздастся 21 сентября. А регистрация на участие начнется за несколько дней до акции.

В этом году по традиции дистанции будут проложены в центре города. Учтен и уровень подготовки спортсменов. По своему желанию любители бега могут выбрать дистанции от 500 метров до 4 километров.
Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «21 числа в 11:00 будет дан старт самому массовому мероприятию, которое проходит в Российской Федерации – «Кроссу нации». Мы традиционно ждем всех любителей бега. Зарегистрироваться на кросс можно будет уже со следующей недели с 10:00 до 16:00 по адресу ул.Матросова, 5, в здании училища Олимпийского резерва будет проходить регистрация команд и отдельных участников. Также регистрация будет проходить и в день старта - на площади Ленина с 9:30. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис медицинского страхования и допуск врача. Подойдет справка от обычного врача - педиатр, терапевт, которые обязаны выдать справку, что человек допускается к занятиям физической культурой».



Анастасия Дорохова
13 сентября 2019 года

 


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