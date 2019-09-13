Любителей походов приглашают в путешествие по следам Ильи Муромца

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пятница
13.09.2019
13:19:46
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Любителей походов приглашают в путешествие по следам Ильи МуромцаГруппа отправится в путь завтра. Старт на орловском ж/д вокзале.
Маршрут организаторы похода проложили по тем местам, где бывал былинный герой – согласно мифологии. Село Девять Дубов – там скрывался от богатыря Соловей-разбойник. Там же состоялась и битва.
Следующий пункт на карте – Карачев. Город, в окрестностях которого и разбойничал Соловей. Всех, кто желает присоединиться к экскурсии, ждут 14 сентября, в 8:30 на железнодорожном вокзале Орла, под часами. При себе иметь средства на проезд и запас провианта.
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