Новости версия для печати Любителей походов приглашают в путешествие по следам Ильи Муромца Группа отправится в путь завтра. Старт на орловском ж/д вокзале.



Маршрут организаторы похода проложили по тем местам, где бывал былинный герой – согласно мифологии. Село Девять Дубов – там скрывался от богатыря Соловей-разбойник. Там же состоялась и битва.



Следующий пункт на карте – Карачев. Город, в окрестностях которого и разбойничал Соловей. Всех, кто желает присоединиться к экскурсии, ждут 14 сентября, в 8:30 на железнодорожном вокзале Орла, под часами. При себе иметь средства на проезд и запас провианта.





Мария Семак

13 сентября 2019 года







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