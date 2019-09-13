Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- За спасение новорожденных орловский врач-неонатолог получил благодарность министра здравоохранения России. Наша съемочная группа пообщалась с Эдуардом Третьяковым.



- «Без срока давности»: в Орле началась реализация нового патриотического проекта. В память о мирных гражданах, погибших в Великую Отечественную.



- Пора в театр. Сегодня «Свободное пространство» открывает 43 творческий сезон. И начнется он - с Шекспира.



- По следам былинного героя: орловцев приглашают в поход по стопам Ильи Муромца.



- Их сила духа вызывает уважение: несмотря на ограниченные возможности здоровья, они готовы к спортивным победам. Сегодня в Орле стартовал слет «Золотая осень».

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Вести-Орёл

13 сентября 2019 года







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