Новости версия для печати Определился подрядчик, который будет доделывать автодорогу на улице Северной в Орле В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировать должны и дорожное полотно, и тротуары. С предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут.



Выполнять работы будет орловская фирма. Сейчас идет процесс заключения контракта. Подрядчику предстоит сделать выравнивающий слой и покрытие на площади больше 12 тысяч квадратных метров, восстановить асфальт на 2,5 тысячах квадратных метров и отремонтировать 2300 метров тротуаров. Кроме того, предстоит восстановить коммуникации. Стоимость контракта - около 15 млн. рублей.





Татьяна Напольских

13 сентября 2019 года







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