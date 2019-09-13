Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Тяжелая техника вернется на улицу Северную в Орле. Определен новый подрядчик, который отремонтирует дорогу.



- Профессия - спасать жизни малышей. Каждый случай он пропускает через свое сердце. Мы провели один рабочий день с орловским неонатологом, который был отмечен в Минздраве страны.



- Век - без Леонида Андреева. Земляки помнят и чтят талант писателя.



- В Орле стартовал турнир по вольной борьбе. Спортсмены будут бороться за Кубок губернатора.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

13 сентября 2019 года







На главную страницу





