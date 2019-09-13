Новости версия для печати В Орле прошла операция «Светофор» Сегодня все экипажи Госавтоинспекции, дежурящие в областном центре, были приближены к регулируемым перекресткам. Актуальность мероприятия инспекторы объясняют тем, что на пересечениях улиц со светофорными объектами участились резонансные аварии.



«Красный - наш, зеленый – общий» - именно по этому принципу действуют многие орловские автомобилисты. Как никто иной это знают сотрудники центра автоматической фотофиксации правонарушений УГИБДД. Отсюда к нарушителям разлетаются «письма счастья». На регулируемые перекрестки нацелены 20 камер. Выявлять правонарушителей инспекторы могут и «вручную», как это и делается в дни проведения рейдов.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Ответственность за данное правонарушение предусмотрено статьей 12.12 Кодекса административных правонарушений - водитель должен будет заплатить тысячу рублей. Повторное нарушение - штраф в размере пяти тысяч и половину от суммы штрафа уже водитель заплатить не сможет».

Но, как свидетельствует аварийная статистика за этот год, отнюдь не штраф является самым строгим наказанием за проезд на красный свет.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «По причине нарушений требования сигнала светофора зарегистрировано 30 ДТП, из них восемь ДТП, в которых были пострадавшие или погибшие».

Разъезд на регулируемых перекрестках - еще один источник бед. Водители подчас напрочь забывают о правилах приоритета, за что и платят дорогой ценой. Характерным ДТП этой серии недавно стало столкновение «Оки» и легкового «Пежо» на Карачевском шоссе. Водитель малолитражки при повороте должен был уступить иномарке, но этого не сделал.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «669 ДТП зарегистрировано по причине не соблюдения очередности проезда. В таких ДТП два человека погибли, 153 человека получили ранения».

На пересечении Комсомольской, Автовокзальной и Кромской улиц движение организовано довольно сложно: нестандартный перекресток, большой поток машин, много общественного, в том числе, и электрического транспорта. Выезд на запрещающий сигнал, по словам инспекторов, здесь может стать самоубийством. Но полицейские убедились: многие водители подзабыли основы ПДД. Для таких инспекторы напоминают: из трех сигналов светофора разрешающим является лишь один - зеленый. А желтый - вовсе не дополнительное время для тех, кто особо спешит.









Иван Суверин

13 сентября 2019 года







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