Новости версия для печати В Орле открылась выставка работ фотографа и преподавателя МГУ Евгения Гурко Как в портретной съемке раскрыть человека с необычной стороны? Как суметь заглянуть ему в душу? Фотографы говорят: как в театре «короля играет свита», так в фотографии большое значение имеет фон. Этого придерживается и герой нашего материала.



В стойке на руках - знаменитая актриса Ирина Горбачева, за рабочим столом - всегда серьезный и чуть отстраненный Марк Захаров, а чемпионка по паурлифтингу в Пушкинском музее нашла своего древнего единомышленника. Все это работы Евгения Гурко. Давняя дружба Орловского краеведческого музея с фотошколой МГУ позволяет регулярно знакомиться с самыми интересными, ищущими мастерами.



Леонид Тучнин, куратор выставки: «У автора очень интересный подход к фотографическому портрету, и что особенно ценно - это работа с фоном. И своим ребятам я всегда говорю, что работа над портретом начинается с фона».

В жанре портрета автор работает не так давно. По его словам, это то самое направление фотографии, где можно сказать самое важное. И хотя все представленные на выставке работы - плод сотрудничества с разными журналами, глянцем это назвать сложно, именно потому что Евгений Гурко все-таки стремится расширить те рамки, которые современные СМИ задают фотографу. А своим студентам мастер прежде всего говорит о том, как важно научиться принимать чужой труд.



Евгений Гурко, фотограф, преподаватель МГУ им. М.В Ломоносова: «Хочется студентов научить любить то, что делают другие, а через это учиться любить себя, все окружающее и людей, и тогда уже можно говорить о портрете».

При видимой простоте жанр портрета очень сложен. Именно фотограф выстраивает мост между моделью и собой, открывая зрителю то, что с первого взгляда не прочтешь.



Дмитрий Линников, руководитель фотослужбы МГУ им. М.В.Ломоносова: «Евгению во многих портретах удалось показать душу человека - это очень важно».

На открытии выставки как раз было много молодежи, которая выбрала фотодело своей профессией, и у них, как оказалось, очень много вопросов к мастеру.



Выставка работ Евгения Гурко, открывшаяся в Орловском краеведческом музее, будет работать до середины октября.









Эва Стасюлевич

13 сентября 2019 года







На главную страницу





