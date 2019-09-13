Новости версия для печати 13 команд сражаются за Кубок губернатора Орловской области Межрегиональный турнир проходит в Орле в спортивном комплексе на Кромском шоссе.



Для многих борцов эти соревнования стали первыми после возвращения с каникул. Проверят свои силы в новом сезоне 12 команд спортсменов не старше 17 лет. Кроме представителей соседних регионов, в гости в Орел по традиции приехала и команда Донецкой народной республики. Всего на орловских коврах схватки в эти дни проведут порядка 300 участников.



Александр Антипенков, вице-президент федерации борьбы Орловской области: «Спортивный учебный год начался у нас в начале августа. Прошел уже месяц тренировочной работы. Они уже набрали форму. Нет таких, кто все лето пролежал, отдыхал. Мотивируем спортсменов, чтобы они настраивали себя на выполнение каких-то разрядов, набирали себе победы».





Анастасия Дорохова

13 сентября 2019 года







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