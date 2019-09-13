Новости версия для печати Дело о нападении на журналиста ГТРК «Орел» передано в суд Обвиняемому грозит уголовное преследование.



Следствием установлено, что в январе 2019 года обвиняемый - ранее судимый 34-летнего местный житель - во время документирования сотрудниками ГИБДД совершенного им административного правонарушения – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения корреспонденту ГТРК «Орел», осуществляющему видеозапись для последующего освещения в средствах массовой информации деятельности полицейских по пресечению правонарушений, совершенных водителями транспортных средств.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Анастасия Дорохова

13 сентября 2019 года







На главную страницу





