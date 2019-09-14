Новости версия для печати «Тихая моя Родина» Так называется орловский областной литературный конкурс, к участию в котором приглашаются все, кто готов попробовать в писательском искусстве.



Поспешите подать заявку, последний день приема работ – 20 сентября. Главная тема конкурса – красота родного края, его богатая история и культура. Свое видение этого вопроса можно воплотить в стихотворной форме и в жанрах малой прозы (очерк, эссе, рассказ). Более подробно с условиями можно ознакомиться на сайте Орловского Дома литераторов.





Мария Семак

14 сентября 2019 года







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