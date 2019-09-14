Орловские власти ищут владельцев гаражей, установленных незаконно

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суббота
14.09.2019
16:25:37
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Орловские власти ищут владельцев гаражей, установленных незаконноТаких конструкций в Северном районе – 10. Хозяев необходимо демонтировать гаражи до 21 сентября.
Схема расположения объектов опубликована на сайте администрации областного центра. Владельцам этих гаражей предлагают в добровольном порядке освободить муниципальную землю от самовольно установленной конструкции. В противном случае ее демонтируют и вывезут в принудительном порядке. Процедура будет проходить, в присутствии полиции, вещи, которые обнаружат в гараже – опишут и тоже передадут на хранение. А с владельца взыщут средства, затраченные на работу.
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