Новости версия для печати Орловские власти ищут владельцев гаражей, установленных незаконно Таких конструкций в Северном районе – 10. Хозяев необходимо демонтировать гаражи до 21 сентября.



Схема расположения объектов опубликована на сайте администрации областного центра. Владельцам этих гаражей предлагают в добровольном порядке освободить муниципальную землю от самовольно установленной конструкции. В противном случае ее демонтируют и вывезут в принудительном порядке. Процедура будет проходить, в присутствии полиции, вещи, которые обнаружат в гараже – опишут и тоже передадут на хранение. А с владельца взыщут средства, затраченные на работу.





Мария Семак

14 сентября 2019 года







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