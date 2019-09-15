Военные комиссариаты районов города Орла реорганизованы

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воскресенье
15.09.2019
9:05:40
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Военные комиссариаты районов города Орла реорганизованы1 сентября 2019 года был создан и начал осуществлять свои полномочия военный комиссариат города Орла. Такое решение было принято руководством Минобороны РФ.
Ранее функционирующие военкоматы Заводского и Советского, Северного и Железнодорожного районов областного центра упразднены.
Возглавил новый орган местного военного управления Владимир Алёхин, ранее занимавший должность начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Заводского и Советского районов.
Очередная призывная кампания стартует уже 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года. Призывная комиссия, которую возглавит глава администрации Орла Александр Муромский, будет работать на базе нового военкомата города Орла по адресу ул. Маяковского, д. 56.
Телефоны для справок: (4862) 76-13-11 (дежурный по военному комиссариату города Орла).
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