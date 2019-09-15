Новости версия для печати Орловцы отметят столетний юбилей журналиста и писателя Анатолия Яновского Празднование юбилея пройдет в рамках 301 заседания клуба «Орловский библиофил». Гостей приглашают 20 сентября в 15:00 библиотеку им. И. А. Бунина.



(12+) Анатолий Николаевич Яновский родился в Орле. Учился в Московском институте истории, философии, литературы, а также в Московском государственном университете. Он − участник Великой Отечественной войны, освобождал Орловщину от немецко-фашистских захватчиков. После демобилизации Анатолий Николаевич три десятка лет работал в редакции газеты «Орловская правда», заведовал отделом культуры, с 1964 года был членом Союза писателей СССР.



Анатолий Яновский – автор 20 книг, много лет сотрудничал с московским Агентством печати «Новости». Его очерки и рассказы были переведены на французский, немецкий, финский, норвежский, венгерский, чешский, монгольский, польский и другие языки. На заседании будут представлены редкие документы, книги Анатолия Яновского.





Анастасия Дорохова

15 сентября 2019 года







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