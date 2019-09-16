Новости версия для печати Сегодня завершается первый этап голосования по выбору общественных территорий Орла, которые войдут в программу благоустройства 2020 года Чтобы выразить свое мнение и, возможно, изменить результаты первого отборочного тура, остался всего один день.



В интернет-опросе на сайте мэрии приняли участие почти 9 тысяч человек. В лидеры выбились - территория между Наугорским шоссе и улица Картукова, сквер напротив завода «Стекломаш», бульвар Комсонавтов, сквер Семьи, Парк Победы. Всего для выбора предложено 42 варианта. Объекты, которые наберут набольшее количество голосов, пройдут во второй этап голосования. Дополнят список пять территорий, которые жители предложили сами: парк «Ботаника», сквер Комсомольский, площадь Содружества, Городской и Детский парки. Второй этап стартует завтра и продлится до 17 ноября (включительно).





Мария Семак

16 сентября 2019 года







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