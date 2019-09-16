Новости версия для печати Сегодня в Орле состоятся Андреевские чтения В обновленном доме писателя соберутся поклонники и знатоки творчества Леонида Андреева.



Наш знаменитый земляк был талантлив в самых разных формах художественного творчества. Леонид Андреев стал писателем, имя которого узнал весь мир, художником, фотографом. И сегодня, на литературной конференции, прозвучат доклады и его жизни и работе. Свои изыскания на эти темы представят филологи, научные сотрудники музея, краеведы, филологи. Начало чтений – в 14 часов.





Мария Семак

16 сентября 2019 года







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