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понедельник
16.09.2019
10:35:02
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Завершен третий этап конкурса «Молодые кадры Орловщины»Сегодня на портале правительства региона разместят список участников конкурса «Молодые кадры Орловщины», допущенных к четвертому испытанию.
Конкурс стартовал в июле. Заявки подали больше 300 человек. Это молодые жители региона, готовые предложить свои идеи по развитию Орловщины в самых разных сферах – экономика, здравоохранение, культура, спорт, образование. До полуфинала дошли 30 участников. Теперь их количество опять сократится. Для тех, кто пройдет дальше, 21 сентября состоится установочная сессия с наставниками-модераторами из числа членов регионального правительства и руководителей органов исполнительной государственной власти. С 14 октября начнется обучение финалистов по программе повышения квалификации в сфере управления проектами. А команду-победителя объявят 15 ноября.
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