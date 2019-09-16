Новости версия для печати Завершен третий этап конкурса «Молодые кадры Орловщины» Сегодня на портале правительства региона разместят список участников конкурса «Молодые кадры Орловщины», допущенных к четвертому испытанию.



Конкурс стартовал в июле. Заявки подали больше 300 человек. Это молодые жители региона, готовые предложить свои идеи по развитию Орловщины в самых разных сферах – экономика, здравоохранение, культура, спорт, образование. До полуфинала дошли 30 участников. Теперь их количество опять сократится. Для тех, кто пройдет дальше, 21 сентября состоится установочная сессия с наставниками-модераторами из числа членов регионального правительства и руководителей органов исполнительной государственной власти. С 14 октября начнется обучение финалистов по программе повышения квалификации в сфере управления проектами. А команду-победителя объявят 15 ноября.





Мария Семак

16 сентября 2019 года







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