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«Упавший духом гибнет раньше срока»

Сегодня в Орле прошел спортивно-творческий слет для людей с ограниченными возможностями здоровья «Золотая осень». Участники соревновались в пяти спортивных дисциплинах, а также показывали свои умения в конкурсе творческой самодеятельности.

Две сотни заявок, пять спортивных дисциплин, конкурс творческой самодеятельности – такова программа 18 слета «Золотая осень».

Наталья Гурова, замдиректора реабилитационно-спортивного центра инвалидов имени Б. Павленко: «Это очень значимый праздник для инвалидов и долгожданный праздник. Они всегда с удовольствием приезжают на данное мероприятие и принимают активное участие как в спортивной части, так и в конкурсе творческой самодеятельности».

Для Ирины Карасевой участие в фестивале - большое событие. Приезжает женщина в Орел из Богдановского дома-интерната уже не первый раз.

Ирина Карасева, участница слета (Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов): «Мне это очень нравится. Я принимаю участие не только в спортивных соревнованиях, но я еще и выступаю: песни пою, танцую».

Каждая из команд старалась выделиться не только на испытаниях. В ход шли и яркая форма, и громкие речёвки - к примеру, такие: «Наезжать на нас не надо, потому что мы – «Торнадо»!». Так прозвучал коллектив школы-интерната для детей с речевыми нарушениями. Кстати, они ведут достаточно активный образ жизни: вчера – «серебро» футбольного турнира, сегодня - спортивно-творческий слет. 

Один из любимых видов состязаний на подобных слетах - соревнования по метанию дротиков. Со стороны может показаться, что дартс - простой вид спорта. Но, как и везде, здесь не обойтись без тренера. Команде Орловского района повезло. Василий Морозов - мастер спорта по дартсу. Он и партнерам подскажет, и сам к мишени выйдет.

Василий Морозов, участник слета (Орловский район): «Пытаюсь подсказывать спортсменам, у них уже более или менее получается».

Денис Яхонтов, участник слета (Орловский район): «Мне очень помогают подсказки Василия Ивановича Морозова. Я перенимаю от него хороший, большой опыт, и с каждым годом, как говорится, расту».

«Упавший духом гибнет раньше срока» - эти слова точно не об участниках спортивно-творческого слета «Золотая осень». В очередной раз их объединило желание показать, что «ограниченные возможности» - это всего лишь формулировка в бумагах.




Анастасия Дорохова
13 сентября 2019 года

 


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