Новости версия для печати Орловские депутаты попросят у правительства страны деньги на закрытие долгов областного центра Сегодня состоялась первая после каникул сессия Орловского облсовета. Народные избранники обсудили полсотни вопросов, среди которых финансовая помощь Орлу, продолжение процесса оптимизации сельских школ и перераспределение полномочий. Кстати, региональной власти не получится уйти от ответственности за назначение и увольнение руководителей госучреждений.



Первую после летних каникул сессию депутаты Орловского облсовета посвятили ряду значимых вопросов. Самый важный из них, который смог сплотить всех избранников народа, - это тяжёлое финансовое состояние Орла. Кредиторская задолженность муниципалитета вначале года превышала 650 миллионов рублей.



Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Городские власти говорят, что до конца года может не хватить средств на заработную плату учителей. Вывод такой - образование недостаточно финансируется».

Финансовые трудности областного центра касаются не только выплат заработной платы бюджетникам. Долги муниципальных предприятий - перед энергетиками, поставщиками услуг иных видов, неисполнение предписаний и судебных актов. И к концу года, по оценке экспертов, кредиторская задолженность Орла достигнет 850 миллионов рублей.



Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Задолженность однозначно нужно гасить, и мы прекрасно понимаем, что силами нашего регионального бюджета мы этого не сделаем, поэтому мы обращаемся в правительство РФ. Я на следующей неделе выезжаю в комитет по бюджету Госдумы, в комитет по бюджету Совета Федерации - будем решать именно эти вопросы».

Проработка вопроса уже ведётся, недавно губернатор встречался с первым заместителем министра финансов России. В ходе встречи Андрей Клычков рассказал о проблемах Орла и области и о решениях федерального центра, которые повлияли на ситуацию. Финансисты города и области побывали в самом министерстве, где ещё раз подробно разобрали вопрос.



Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «На следующей неделе губернатор встречается с членами двусторонней комиссии по распределению дотаций на сбалансированность из федерального бюджета и также будет доказывать необходимость предоставления финансовой помощи из федерального бюджета – региону».

Депутаты поддержали обращение облсовета в правительство страны по поводу выделения дополнительных дотаций региону на решение этих проблем. А вот в другом вопросе, касающемся перераспределению полномочий, мнения народных избранников не сошлись. Областное правительство разработало поправки в закон об органах госвласти, которыми пыталось переложить обязанность назначения и увольнения руководителей госорганов на профильные департаменты. Этот вопрос стал единственным в повестке, который депутаты не поддержали.



Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «В этом году мы стали свидетелями развернувшейся драмы - увольнение руководителя одного из медицинских учреждений. Увольнение было незаконным, что подтвердила и прокуратура, и суд».

Жарко обсуждали депутаты и вопрос, касающийся ликвидации и реорганизации образовательных учреждений. С 2017 года эти процедуры прошли 29 школ, детских садов и филиалов этих учреждений. К концу этого году количество ликвидированных школ достигнет 20. О некоторых из них мы рассказывали. Как и о причинах такой оптимизации - неэффективные расходы, снижение числа обучающихся и повышение качества образования. И о том, что новые предложения не всегда устраивают родителей учеников закрывающихся школ.



Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Нужно принять соответствующие меры по обеспечению безопасного дорожного движения на этом участке, а потом уже думать, как переводить и учителей, и учеников».

Последний, принятый депутатами законопроект, возвращается к теме финансов. Народные избранники решили продлить налоговые каникулы для ряда крупнейших предприятий региона. За реализацию крупных инвестпроектов, которые создадут больше полутысячи новых рабочих мест, компаниям понизят ставку на налоги на прибыль и имущество.









Антон Киселёв

13 сентября 2019 года







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