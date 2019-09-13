Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
13.09.2019
20:48:58
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Орловцу, оскорбившему инспекторов ДПС и журналиста, грозит шесть лет тюрьмы

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Залегощенского района, который обвиняется по 144-й статье - воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. А потерпевшим по делу числится наш коллега. Они познакомились в рамках операции ГИБДД «Нетрезвый водитель».

Нелицеприятных эпитетов задержанный инспекторами нетрезвый водитель не жалел: перемежал нецензурную брань и угрозы, нисколько не стесняясь телекамеры. Однако вскоре присутствие человека с камерой стало раздражать правонарушителя. Всю свою досаду он решил обратить на журналиста. Сам момент нападения в объектив не попал. Камера начала снимать лишь через 2 секунды. 

По факту оскорбления полицейских при исполнении СК возбудил первое уголовное дело - оно уже завершено. И следователи вычленили из случившегося признаки другого преступления, подпадающее под действие статьи 144.

Татьяна Богомолова,  следователь СО по Северному району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый злоупотребляет спиртными напитками, ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, на момент совершения преступления имел непогашенную судимость за совершение преступления против личности».

В качестве подследственного подозреваемый продолжил доставлять правоохранителям неприятности.

Татьяна Богомолова,  следователь СО по Северному району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «Скрылся от органов следствия, не являлся по вызовам следователя, в связи с чем был объявлен в розыск, свою вину в совершении данного преступления не признавал».

По статье 144 нарушителю закона может грозить лишение свободы сроком до 6 лет. К этому добавится обвинение за повторное управление в нетрезвом виде, - уже после описанных событий он вновь попался инспекторам за рулем и подшофе.




Иван Суверин
13 сентября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта