Новости версия для печати Орловцу, оскорбившему инспекторов ДПС и журналиста, грозит шесть лет тюрьмы Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Залегощенского района, который обвиняется по 144-й статье - воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. А потерпевшим по делу числится наш коллега. Они познакомились в рамках операции ГИБДД «Нетрезвый водитель».



Нелицеприятных эпитетов задержанный инспекторами нетрезвый водитель не жалел: перемежал нецензурную брань и угрозы, нисколько не стесняясь телекамеры. Однако вскоре присутствие человека с камерой стало раздражать правонарушителя. Всю свою досаду он решил обратить на журналиста. Сам момент нападения в объектив не попал. Камера начала снимать лишь через 2 секунды.



По факту оскорбления полицейских при исполнении СК возбудил первое уголовное дело - оно уже завершено. И следователи вычленили из случившегося признаки другого преступления, подпадающее под действие статьи 144.



Татьяна Богомолова, следователь СО по Северному району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый злоупотребляет спиртными напитками, ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, на момент совершения преступления имел непогашенную судимость за совершение преступления против личности».

В качестве подследственного подозреваемый продолжил доставлять правоохранителям неприятности.



Татьяна Богомолова, следователь СО по Северному району г. Орла СУ СК РФ по Орловской области: «Скрылся от органов следствия, не являлся по вызовам следователя, в связи с чем был объявлен в розыск, свою вину в совершении данного преступления не признавал».

По статье 144 нарушителю закона может грозить лишение свободы сроком до 6 лет. К этому добавится обвинение за повторное управление в нетрезвом виде, - уже после описанных событий он вновь попался инспекторам за рулем и подшофе.









Иван Суверин

13 сентября 2019 года







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