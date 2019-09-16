Новости версия для печати Вкусная история возвращается Уже традиционно в сентябре орловцы встречают литературно-кулинарный фестиваль. Все, что вы хотели узнать о кулинарии 19 века и о любимых блюдах известных поэтов, будет подано к столу, ну и, конечно, полюбившиеся участникам праздника 3Д картины из продуктов и фирменный торт «Орел».



В Орле пройдет фестиваль «Тургеневский бережок». Запланирована насыщенная программа. Это и выставка-ярмарка-дегустация продукции орловских производителей, кулинарные соревнования, мастер-классы поваров и кондитеров с мировыми именами, театрализованное представление, выставки, танцы, чтения стихотворений.



Большой праздник пройдет в нашем городе 21 и 22 сентября, сразу на нескольких площадках в конгресс-холле ТМК «Грин».



Организаторы обещают, что в этом году фестиваль «Тургеневский бережок» заиграет новыми красками и вкусами.





Мария Семак

16 сентября 2019 года







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