Вкусная история возвращается

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понедельник
16.09.2019
19:15:11
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Вкусная история возвращаетсяУже традиционно в сентябре орловцы встречают литературно-кулинарный фестиваль. Все, что вы хотели узнать о кулинарии 19 века и о любимых блюдах известных поэтов, будет подано к столу, ну и, конечно, полюбившиеся участникам праздника 3Д картины из продуктов и фирменный торт «Орел».
В Орле пройдет фестиваль «Тургеневский бережок». Запланирована насыщенная программа. Это и выставка-ярмарка-дегустация продукции орловских производителей, кулинарные соревнования, мастер-классы поваров и кондитеров с мировыми именами, театрализованное представление, выставки, танцы, чтения стихотворений.
Большой праздник пройдет в нашем городе 21 и 22 сентября, сразу на нескольких площадках в конгресс-холле ТМК «Грин».
Организаторы обещают, что в этом году фестиваль «Тургеневский бережок» заиграет новыми красками и вкусами.
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