Новости версия для печати Накануне в Орле автомобиль такси протаранил и опрокинул отечественную легковушку ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Революции, где большие скорости вовсе не предполагаются. При каких обстоятельствах случилось ДТП, на месте выяснял Иван Суверин.



Опрокинутую на крышу «Ладу-пятнашку» в ее естественное положение владельцу помогали вернуть спасатели. Ни сам автомобилист, ни его пассажирка не пострадали, что для данного типа ДТП совершенно не характерно. По словам водителя «Лады», все произошло внезапно и - по вине таксиста.



В ДТП уцелел и водитель такси, хотя и его «Шкоде» тоже изрядно досталось. На вопрос о том, что привело к происшествию, мужчина ответил довольно уклончиво – «так получилось».



От дознавателей ГИБДД мы узнали, что, несмотря на утренний час, ДТП на Советской – третья по счету авария в городе с участием автомобиля такси. И хотя в двух других происшествиях также обошлось без пострадавших, тенденция настораживает. В Госавтоинспекции говорят: от тех, кто зарабатывает свой хлеб извозом, логично было бы ожидать и вполне профессиональной езды. На деле же многие орловские таксисты профмастерством вовсе не блещут, а в ДТП попадают едва ли не чаще, чем водители-новички.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «С начала года на территории области зарегистрировано 89 ДТП с участием водителей такси, в 14-ти из них были пострадавшие. В результате этих ДТП 20 человек получили ранения, погибших не было».

В ГИБДД отмечают: в чем причина упадка ремесла таксиста - вопрос дискуссионный. Однако многие инспекторы держатся мнения, что критерии отбора персонала в службах такси стали слишком уж мягкие.









Иван Суверин

16 сентября 2019 года







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