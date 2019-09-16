Новости версия для печати Долг Родине - по собственному желанию Как пойти служить по контракту? Кто и в каком возрасте может законтрактоваться? Куда нужно подавать документы, и какие перспективы открывает такая служба? Ответы на все вопросы орловская молодежь получила из уст опытных военных - на центральной площади Орла работал передвижной пункт призыва. Акция прошла впервые.



Срочную службу в армии в России проходит каждый здоровый молодой человек в возрасте до 27 лет. Но не каждый знает, что сегодня из себя представляет контрактная служба. Чтобы молодые люди узнали об этом виде службы подробнее, в Орле в минувшую пятницу на площади Ленина разместился мобильный пункт. Это своего рода библиотека вооруженных сил, здесь есть ответы на все интересующие вопросы.



Служба по контракту это добровольное сотрудничество с российскими вооруженными силами. Но контракт заключается на два года, в отличие от срочной службы. Больше всего вопросов у потенциальных контрактников - о перспективе, о том, что будет дальше, после срока контракта, и о том, где можно после службы работать. Вообще контрактная служба привлекает орловцев - только в этом году более 250 человек надели форму.

Илья Головнин, начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Орловской области: «Сейчас имеют право на службу по контракту выпускники среднеспециальных и высших учебных заведений - без прохождения срочной службы».

Таким образом, на военную службу по контракту могут поступить:



- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее или среднее профессиональное образование;



- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;



- граждане, пребывающие в запасе;



- граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие высшее или среднее профессиональное образование;



- граждане женского пола, не пребывающие в запасе;



- иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.



До зачисления на военную службу предстоит пройти тесты для профессиональной психологической пригодности, медицинское освидетельствование в военкомате, сдать нормативы по физической подготовке и пройти курс интенсивной общевойсковой подготовки.



В целом для жителей города был организован фестиваль «Горжусь Россией» и мобильный пункт - это часть большого мероприятия. Вечером на площади творческие коллективы и исполнители нашего города порадовали орловцев концертом.









Всеволод Трифонов

16 сентября 2019 года







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