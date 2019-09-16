Долг Родине - по собственному желанию

|
понедельник
16.09.2019
19:15:17
|
|
Долг Родине - по собственному желаниюКак пойти служить по контракту? Кто и в каком возрасте может законтрактоваться? Куда нужно подавать документы, и какие перспективы открывает такая служба? Ответы на все вопросы орловская молодежь получила из уст опытных военных - на центральной площади Орла работал передвижной пункт призыва. Акция прошла впервые.
Срочную службу в армии в России проходит каждый здоровый молодой человек в возрасте до 27 лет. Но не каждый знает, что сегодня из себя представляет контрактная служба. Чтобы молодые люди узнали об этом виде службы подробнее, в Орле в минувшую пятницу на площади Ленина разместился мобильный пункт. Это своего рода библиотека вооруженных сил, здесь есть ответы на все интересующие вопросы.
Служба по контракту это добровольное сотрудничество с российскими вооруженными силами. Но контракт заключается на два года, в отличие от срочной службы. Больше всего вопросов у потенциальных контрактников - о перспективе, о том, что будет дальше, после срока контракта, и о том, где можно после службы работать. Вообще контрактная служба привлекает орловцев - только в этом году более 250 человек надели форму.
Таким образом, на военную службу по контракту могут поступить:
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и получившие до призыва на военную службу высшее или среднее профессиональное образование;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие не менее трех месяцев;
- граждане, пребывающие в запасе;
- граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и имеющие высшее или среднее профессиональное образование;
- граждане женского пола, не пребывающие в запасе;
- иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.
До зачисления на военную службу предстоит пройти тесты для профессиональной психологической пригодности, медицинское освидетельствование в военкомате, сдать нормативы по физической подготовке и пройти курс интенсивной общевойсковой подготовки.
В целом для жителей города был организован фестиваль «Горжусь Россией» и мобильный пункт - это часть большого мероприятия. Вечером на площади творческие коллективы и исполнители нашего города порадовали орловцев концертом.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта