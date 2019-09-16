Новости версия для печати В Орле прошли соревнования на Кубок губернатора Орловской области Конкуренция на соревнованиях была серьезная, приехали команды из 11 регионов, а также из Донецкой народной республики. Это стало отличным поводом собраться, проявить силу воли и показать, что за лето навыки не забылись.



Чистая победа в вольной борьбе называется «туше». Один верный бросок - и ты победитель. Так и случилось в схватке юного Романа Мосальского. Хотя по ходу боя наш юный спортсмен проигрывал со счетом 0:5! Этой победой Рома сделал еще один шаг к большой мечте.

Роман Мосальский, участник соревнований (г. Орел): «Хочу стать олимпийским чемпионом по борьбе, как Александр Карелин. Он мужественный герой, мне он нравится».

Кубок губернатора по вольной борьбе - первые соревнования для ребят в новом учебном году. Для кого-то этот старт - просто вхождение в новый сезон. Но есть и те спортсмены, которые используют этот турнир для подготовки к соревнованиям более высокого уровня.

Исабег Халиков, участник соревнований (г.Орел): «Эти соревнования для меня - подготовка к Гимназиаде. Здесь может быть все что угодно: как победа, так и поражение. Ребята сильные, тоже готовятся».

Более двух сотен участников, 13 команд - несмотря на то, что турнир не является отборочным на крупные старты, все участники выступают на нем с удовольствием.

Геннадий Холодков, старший тренер сборной Воронежской области: «Замечательная организация, очень представительный состав. Представлены практически все команды регионов ЦФО. Еще Москва добавилась и Донецк. Приличный уровень для этого возраста».

Впереди у участников Кубка губернатора длинный спортивный сезон. В нем обязательно найдется возможность применить те уроки, которые они вынесли из выступления в Орле.









Анастасия Дорохова

16 сентября 2019 года







На главную страницу





