Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Вам шашечки или ехать? С начала года на территории Орловской области зарегистрировано 89 ДТП с участием водителей такси. И эта статистика - растет.



- Служба по контракту: все о нюансах. На центральной площади Орла работал мобильный призывной комплекс



- Монмартр в портретах и афишах: в Орле открылась выставка Анри де Тулуз-Лотрека.



- Определили пять лучших проектов - стартовал очередной этап конкурса «Молодые кадры Орловщины».



- Сезон турниров открыт - в Орле разыграли Кубок губернатора по вольной борьбе.

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Вести-Орёл

16 сентября 2019 года







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