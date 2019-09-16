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понедельник
16.09.2019
19:14:59
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Объявлены 5 лучших проектов участников регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»Лучшие проекты объявили на мероприятии, посвященном подготовке к финалу конкурса «Молодые кадры Орловщины».
Как сообщает информационный портал Орловской области, в рамках мероприятия состоялось подведение итогов третьего этапа и презентация участниками регионального конкурса пяти индивидуальных проектов, набравших наибольшее количество баллов по результатам оценки.
Лучшими индивидуальными проектами признаны:
1. Проект Екатерины Омельченко «Система поддержки детей с нарушениями развития в Орловской области»;
2. Проект Анастасии Пилипенко «Центр поддержки молодых специалистов»;
3. Проект Евгения Борисова «Драйвер развития малого города: проведение колокольных и музыкальных фестивалей в Болхове»;
4. Проект Маргариты Сагиной «Моя профессия – мой выбор»;
5. Проекты Алексея Козеева и Екатерины Дорохиной «Раздельный сбор отходов на территории Орловской области» и «Раздельный сбор пластиковых отходов в Орловской области».
В полуфинал вышло 30 участников конкурса. Из полуфиналистов было сформировано 5 проектных команд, которым в финале конкурса предстоит активная работа над лучшими индивидуальными проектами под руководством опытных наставников-модераторов.
Команду-победителя объявят 15 ноября.
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