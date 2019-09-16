Новости версия для печати За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 34 ДТП Среди них 8 ДТП с пострадавшими, в результате 12 человек получили травмы, среди них 4 несовершеннолетних.



14 сентября в половине первого ночи водитель, не имея прав, в состоянии опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ-2110», следовал по ул. Гостиной и в районе дома № 2 допустил наезд на стоящее транспортное средство «ГАЗ-53а». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» получили телесные повреждения, с места ДТП были доставлены в ООКБ, не госпитализированы.



14 сентября в 07:50 женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан Кашкай», следовала по Наугорскому шоссе и при повороте налево - на улицу Картукова, на регулируемом перекрестке произошло столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера», который следовал по Наугорскому шоссе со стороны улицы Лескова. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ниссан Кашкай» - девочка 2005г.р. получила травмы, не госпитализирована.



14 сентября примерно в 14:40 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», двигаясь по автодороге Змиевка – Глазуновка – Тросна, при осуществлении обгона допустил столкновение мопедом. Кстати, человек, управлявший мопедом, не имел водительских прав. В результате столкновения водитель мопеда получил травмы, госпитализирован.



14 сентября в 16:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», двигался по автодороге Орёл - Тамбов и в районе 87 км не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир - мальчик 2005 г.р. получил травмы, доставлен попутным транспортом в Ливенскую ЦРБ, не госпитализирован.



15 сентября в 16:45 женщина-водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», при движении по грунтовой дороге вблизи села Покровское Краснозоренского района, не справилась с управлением, в результате чего допустила столкновение с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП водитель и пассажиры - мальчики десяти и тринадцати лет - получили травмы, госпитализированы.





Орловское Информбюро

16 сентября 2019 года







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