Новости версия для печати Гвоздь как орудие преступления В орловском магазине, расположенном в районе Выгонки, произошло убийство. Полиция и следователи раскрыли его по горячим следам.



Как уже известно правоохранителям, предпосылкой кровавой драмы стал конфликт, в ходе которого ранее судимый орловец, используя в качестве оружия большой гвоздь, нанес ранения двоим оппонентам. Один из потерпевших искал помощи в магазине рядом с местом преступления, но умер до приезда скорой помощи.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Прибывшие сотрудники полиции установили, что между ранее судимым орловцем 1987 года рождения и тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого данный гражданин при помощи гвоздя нанес телесные повреждения двум потерпевшим. От полученных ранений орловец 1985 года рождения скончался на месте происшествия, а его товарищ 1984 года рождения госпитализирован. Злоумышленник задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы. В отношении подозреваемого следственными органами СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство».





Иван Суверин

16 сентября 2019 года







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