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Все знали ее как Машу

Благодаря уникальной поисковой операции с антропологической экспертизой и ДНК-тестом орловские поисковики вернули из последнего боя ещё одного красноармейца - медсестру Машу, погибшую при освобождении Орловщины от фашистских захватчиков. Но её простое имя уточнялось больше двух лет. Родиной девушки оказалось Татарстан, где она на днях нашла упокоение. Стало известно и ее настоящее имя.

Историю 22-летней медсестры из Буинска поисковики собирали в течение двух лет. В 2017-м они, работая в лесах национального парка «Орловское полесье», нашли обезличенный могильный холм. Позже старожилы полесских деревень скажут, что здесь покоится Маша - санинструктор из госпиталя, всегда помогала местным жителям.
Владимир Юдин, поисковик МПО «Костер»: «Останки лежали в правильном анатомическом порядке, лежали на уставных армейских носилках, сверху тело было прикрыто шинелью. На костных останках были характерные минно-взрывные повреждения».

Осколки мины и убили Машу в конце июля 1943 года. На её долю выпали самые жестокие в истории Орловщины бои - погибших почти полмиллиона. Но поисковики знали что искать - в списках потерь медсанбатов было лишь одно девичье имя.
Николай Красиков, руководитель МПО «Костёр»: «Мусина Ракия Нигматзяновна. Её запомнили не как Мусину, а как Машу. Это и дало возможность подтвердить наличие захоронения Мусиной Ракии и предположить, что именно она перед нами».

Позже поисковики смогли выйти на родственников медсестры. Они тоже пытались узнать о её судьбе - и отправили фотографию Ракии Мусиной в Орёл. Это позволило провести антропологическую экспертизу, которая показала семидесятипроцентную вероятность того, что на фото именно найденная поисковиками девушка. А анализ ДНК подтвердил родство погибшей с искавшей её родной сестрой.

И хотя война для Ракии закончилась в 1943-м, из последнего боя домой, в Татарстан, она вернулась только в этом сентябре. Из Орла её проводили по мусульманским традициям, по ним же похоронили в родном Буинске.

Поисковики отмечают, что проведённая поисковая операция была уникальной. С помощью ДНК-экспертизы в России удалось восстановить судьбу лишь десятка бойцов Красной армии. И Ракия Мусина стала одной из них.




Антон Киселёв
16 сентября 2019 года

 


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