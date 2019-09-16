Новости версия для печати Дом детского творчества стал местом занятий огнеборцев В поселке Хотынец Орловской области пожарные провели тактические занятия.



Сообщение об условном возгорании поступило на пульт пожарной охраны. Первые боевые расчеты прибыли к месту условного пожара оперативно и сразу приступили к тушению. Звенья газодымозащитников обследовали помещения. Через несколько минут условное возгорание было локализовано, а затем и ликвидировано. Кроме этого, пожарными был «обнаружен и спасен» оставшийся в помещении человек.



С педагогами и обслуживающим персоналом Дома творчества были проведены дополнительные инструктажи о соблюдении правил противопожарного режима и действиям, при возникновении пожара.





Анастасия Дорохова

16 сентября 2019 года







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