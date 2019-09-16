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Гвоздь в качестве орудия убийства применил ранее судимый

Стали известны подробности кровавой драмы, разыгравшейся накануне вечером в Южном переулке в Орле. Орловец, ранее судимый, напал в ходе ссоры на своих оппонентов, ранив одного и убив другого. Задержанный по горячему следу как главный подозреваемый уже дал следователям признательные показания.

Камеры слежения универсама, рядом с которым произошли кровавые события, запечатлели последние моменты жизни одного из потерпевших. Войдя в торговый зал, он рухнул неподалеку от кассы и больше не поднялся. Вслед за жертвой преступления в магазин вошел предполагаемый убийца. К этому времени работники прилавка уже вызвали полицейских.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «В полицию поступило сообщение о конфликте между мужчинами возле супермаркета, расположенного по переулку Южному. Незамедлительно на место происшествия был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы полиции».

Оперативники, следователи и эксперты застали на месте преступления страшную картину разыгравшейся в магазине трагедии. Как сообщили в региональном СК, от подозреваемого следствием уже получено признание.
Надежда Кибалина, старший следователь СУ СК РФ по Орловской области: «Ранее судимый 31-летний житель города Орла под тяжестью предъявленных улик сознался в содеянном и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, входе произошедшего возле магазина конфликта, нанес потерпевшему гвоздем несколько ранений. От полученных повреждений потерпевший скончался в помещении магазина».

За совершенное преступление убийце может грозить до 15-и лет тюрьмы. Но отбывать срок, он, как видно, начнет задолго до приговора.
Надежда Кибалина, старший следователь СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время в отношении подозреваемого рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия».

И как сообщили в региональном СК, руководитель следственного управления дал указание о переквалификации на более тяжкий состав преступления действий подозреваемого в убийстве.




Иван Суверин
16 сентября 2019 года

 


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