Новости версия для печати Орловцы внесли свой вклад во всероссийскую акцию «Живи, лес!» Цель акции - привлечь внимание к проблемам сохранение «зеленых легких» планеты. Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» - нацпроекта «Экология».



Кроме тех, кто работает в лесничествах, участие в акции приняли студенты и преподаватели Глазуновского сельхозтехникума. В общей сложности лопаты в руки взяли 400 человек. На поляне площадью более гектара было высажено 600 саженцев сосны, 3,5 тысячи молодых дубов.



Всего же в рамках акции «Живи, лес!» этой осенью высадят более 10 тысяч деревьев. Для посадки используют сеянцы сосны, дуба красного, саженцы ели, каштана, рябины, липы.

Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса: «Поскольку по времени еще немножко рановато, мы сажаем саженцы с закрытой корневой системой, и чуть позже масштаб акции увеличится и будет посажено более 5 тысяч красного дуба с открытой корневой системой, то есть у нас плановая работа ведется на протяжение сентября и октября».





Татьяна Напольских

16 сентября 2019 года







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