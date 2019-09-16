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В Орле открылась выставка французского постимпрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека

Подлинные работы, которые смогли попасть в музей благодаря дружбе с Санкт-Петербургом, не оставили равнодушными тех, кто побывал на открытии. Мастер графики и рекламного плаката навсегда остался в истории живописи и мировой культуре, благодаря своему необычному и часто безжалостному взгляду на мир.

Сам Лотрек в свое время написал, что искусство ускользает от него, и, может быть, никогда не будет понято и благодарно за то, что он для него сделал. Но художник ошибся. Он стал одним из самых известных и ярких представителей постимпрессионизма, а в свое время казался необычным лишь потому, что был пионером естественности, хоть и возведенной в крайнюю степень.
Светлана Четверикова директор музея изобразительных искусств: «Это подлинники, это литографии. Мы знаем, что это печатная графика, но, тем не менее, это относится к подлинным произведениям искусства, и здесь можно увидеть целую серию рисунков, выполненных тушью, карандашом, сепией, то есть материалами, которые относятся к оригинальному рисунку, и, мне кажется, что это как раз изюминка этой экспозиции».

На выставке представлены все самые известные серии Лотрека – «Мулен Руж», «Монмартр», «Цирк». Все это те места, где в Париже царила самая непринужденная атмосфера, которую так любили художники, потому что именно там ниспровергались основы установленного порядка и ставились под сомнение социальные нормы и запреты. Но именно многочисленные художники и сделали его центром мирового искусства того времени.
Александр Кузнецов, заслуженный художник России: «Когда я был в районе Мулен Руж, мне вспомнились университетские годы, когда нам рассказывали о Лотреке, и в Париже появилось ощущение его присутствия, когда он где-то тут сидел, наблюдал, рисовал. И теперь увидеть это в Орле стало неожиданным для меня».

Лотрек всю сознательную жизнь рисовал, как одержимый. Он умер в 36 лет, оставив после себя сотни работ, благодаря которым спустя полтора века мы можем увидеть тогдашних его обитателей - знаменитых танцовщиц Ла Гулю, Джей Авриль, клоунессу Ша-Ю-Као и многих других.
Виктория Кореневская, куратор выставки: «Свыше семисот произведений он создал за свою жизнь, и здесь на выставке представлены самые яркие его произведения».

Творчество Лотрека - поэма, посвященная женщинам. Они были танцовщицами и прачками, дамами полусвета и просто случайными приятельницами художника, но, как говорил сам Лотрек, «все они были настоящими». Оригинальный стиль помог ему уловить дух эпохи в которой он жил и за которой так внимательно наблюдал.
Иван Булохов, директор картинной галерие А.И.Курнакова: «Интересная судьба, интересный художник. Работы очень живые, и видно, что он очень много работал с натуры».

Для того чтобы лучше понять художника и больше о нем узнать, здесь же можно было посмотреть голливудский фильм о жизни Лотрека, но его картины говорят лучше любого кино.

Выставку удачно дополняет аудиогид и огромные плакаты с изображением Парижа конца 19 века - с Монмартром и Мулен Руж, откуда, собственно говоря, вышли все самые главные герои полотен Лотрека.




Эва Стасюлевич
16 сентября 2019 года

 


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