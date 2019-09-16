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Ни дороги, ни моста

В селе Морево Дмитровского района Орловской области проживает чуть больше 60-ти человек. Но они не хотят быть отрезанными от цивилизации. Жители стараются добиться самого главного - ремонта дорог и мостов. Не всегда получается. А потому за помощью обратились к активистам ОНФ.

За безопасность жителям села Морево приходится бороться. Свои права они отстаивают не первый год. Хотят без страха добираться домой. И вот, казалось бы, получилось. Власти отчитались: бетонку через пруд «отремонтировали».
Зоя Камочкина, местная жительница: «Они насыпали щебенки - без песка, без глины, без ничего. Она в разные стороны разлетается, по ней ногами идти и то невозможно».

Практически также, после долгих мытарств и многочисленных заявлений, «решили» еще одну наболевшую проблему. Только не на проезжей части, а в пешеходной зоне, а именно на мосту. До так называемого ремонта мост был значительно шире. Сейчас на старые балки положили новые доски, перила вообще отсутствуют. Слева их вовсе нет, справа, казалось бы, вот они - но на самом деле это газовая труба, которая достаточно плохо закреплена. Один неверный шаг - и ты в болоте. Хорошо, если просто намокнешь, а не ударишься об оставленные после «ремонта» старые балки с ржавыми гвоздями.

Переправа - единственный выход в «свет». Это самый короткий путь до трассы, откуда жители могут добраться до центра. Данные два километра входят и в маршрут школьников. Активисты ОНФ с жителями прошли по проблемным точкам. Вывод: некачественно.
Ирина Гончарова, член регионального штаба ОНФ: «Первое наше предложение - закончить ремонта моста, для того чтобы он был удобным для передвижения местными жителями. Второе предложение заключается в том, чтобы пересмотреть транспортную логистику в отношении населенного пункта Морево и пустить сюда автобус, для того, чтобы дети имели возможность комфортно добираться до школы».

Только для этого нужно подготовить документацию, на бетонке должны появиться отбойники, разметка, знаки - слишком хлопотно, слишком затратно.
Сергей Козин, глава Дмитровского района: «Это тяжело, но в этой жизни нет ничего нереального. Но там учится один ученик. Поэтому мы решили отреагировать на просьбы жителей и сделать эту переправу».

А вот переправа, сделанная на спонсорские средства за два дня, после нашего визита оказалась еще незавершенной. Глава района отметил: работы продолжатся.
Сергей Козин, глава Дмитровского района: «Полностью стопроцентный ремонт будет завершен буквально на этой неделе. Будут сделаны перила, добавим 2-3 доски в ширину. На сегодняшний день переправа шириной 1 м 35 см, будет порядка 1 м 70 см».

Остается надеяться, что «дорога жизни» в селе Морево все же станет безопасной.




Анна Вайсергисер
16 сентября 2019 года

 


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