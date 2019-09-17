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В Орле специалисты продолжат наблюдение за каштанами, заражёнными минирующей молью

Этой проблемой городские власти всерьёз озадачились год назад, тогда было принято решение обработать поражённые деревья инсектицидами во время весеннего сокодвижения. Минувшей весной дозу препарата прямо в ствол получили полтысячи орловских каштанов. Помимо этого под наблюдение была взята контрольная группа деревьев, которые ничем не обрабатывали. Предварительные итоги опыта были подведены сегодня.

Минирующая моль - это не карантинный вредитель, потому учреждённой методики борьбы с ним - нет. В этом и вся загвоздка. Защитникам растений, власти и инициативным горожанам пришлось пойти на эксперименты. Благо фитопатологи отмечают, что минирующая моль для дерева не опасна, единственное что страдает – это внешний вид.

Как пояснил доцент кафедры защиты растений и экотоксикологии орловского аграрного университета Леонид Ерёмин, чтобы победить вредителя, в первую очередь нужно сжечь все листья. Второе - обработать весной деревья инсектицидами. В этом году эту работу начали вести сразу после майских праздников. Правда, это оказалось поздно - потому желаемого результата не принесло. В 2020 году попробуют начать на две недели раньше.
Александр Филатов, замначальника управления городского хозяйства и транспорта: «Контрольная группа это парк Победы, где деревья почти не обрабатывались. Там можно посмотреть, что деревья утратили листву уже к концу августа. В то же время, на тех участках, где мероприятия были проведены, деревья сохранили зеленую часть платин - хотя бы 60% - до начала сентября».

Непостоянное в плане погоды лето вызвало новые болезни и у клёнов. На листьях появилась ржавчина и белые пятна. Но, по словам, специалистов и клёны будут в порядке - сумчатые грибы, которые их поражают, не опасны. Поэтому пока будет достаточно и наблюдения. Как пояснил доцент кафедры защиты растений и экотоксикологии орловского аграрного университета Александр Осин, болезнь кленов относится к умеренно опасным - страдает только декоративный вид растения.

Напомним, что в этом году на лечение каштанов в Орле из городской казны было выделено около 400 тысяч рублей. В 2020-м работы продолжатся. От заражённой листвы больных деревьев город будет избавляться на субботниках и других санитарных мероприятиях.




Антон Киселёв
16 сентября 2019 года

 


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