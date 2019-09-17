Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия»



- Право на безопасную переправу отвоевывают жители деревни Морево Дмитровского района. Что обещают местные власти?



- По всей строгости. Глава регионального СКР предложил переквалифицировать предполагаемому «убийце с гвоздём» статью на более тяжкую.



- Дорога длиною в 76 лет - позади. Медсестру «Машу» перезахоронили на родине в Татарстане.



- Насколько эффективна «прививка для каштана»? Сегодня специалисты сравнивали деревья.



- Потомки Леонида Андреева сегодня приехали в Орел. На родине писателя проходят Андреевские чтения.

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Вести-Орёл

16 сентября 2019 года







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