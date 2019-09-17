Орловская полиция проводит выездные консультации

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вторник
17.09.2019
8:23:01
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Орловская полиция проводит выездные консультацииТакая форма работы применяется в новых микрорайонах областного центра, удаленных от стационарных участковых пунктов.
Прием ведут участковые, оперуполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Мобильный комплекс легко заметить благодаря специальной маркировке. Записываться на прием заранее не нужно. Сотрудники полиции ответят на вопросы, примут обращения. Помимо этого они ведут профилактическую работу, напоминая жителям о том, как уберечь детей от необдуманных поступков, и что делать, если в дом пришли незнакомые люди и предлагают что-то купить, установить и так далее.
Сегодня, 17 сентября, мобильная приемная будет работать в микрорайоне Зареченский на бульваре Молодежи рядом с домом № 17 с 16:00 до 19:00. Полный график работы передвижного пункта размещен на официальном сайте ведомства.
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