Новости версия для печати В Орловской области учредили новую награду – «Почетный наставник в сфере образования» Она будет выдаваться специалистам с общим стажем не менее 15 лет и три года – в роли наставника.



Претендовать на знак отличия смогут высококвалифицированные работники образования, которые активно поддерживают молодых педагогов и руководителей соответствующих учреждений. А именно – помогают своим подопечным совершенствовать формы и методы работы, осваивать новые направления. Эскиз знака уже готов.





Мария Семак

17 сентября 2019 года







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